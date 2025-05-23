25 мая в центре Перми ограничат движение транспорта

С 7 до 15 часов будет закрыт проезд для транспорта на ул. Монастырской (от ул. Осинской до ул. Сибирской); ул. Сибирской (от ул. Монастырской до ул. Ленина); ул. Ленина (от ул. Куйбышева до ул. 25-го Октября); ул. Осинской (от ул. Окулова до ул. Монастырской); ул. Газеты Звезда (от ул. Окулова до ул. Монастырской); ул. Окулова (от ул. Осинской до Комсомольского проспекта).