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25 мая в центре Перми ограничат движение транспорта

В воскресенье, 25 мая в центре Перми будет ограничено движение транспорта из-за проведения полумарафона «Забег РФ». Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Источник: Минтранс Пермского края

С 7 до 15 часов будет закрыт проезд для транспорта на ул. Монастырской (от ул. Осинской до ул. Сибирской); ул. Сибирской (от ул. Монастырской до ул. Ленина); ул. Ленина (от ул. Куйбышева до ул. 25-го Октября); ул. Осинской (от ул. Окулова до ул. Монастырской); ул. Газеты Звезда (от ул. Окулова до ул. Монастырской); ул. Окулова (от ул. Осинской до Комсомольского проспекта).

С 7 часов 24 мая до 15 часов 25 мая будет ограничена остановка и стоянка транспорта на ул. Монастырской (от ул. Осинской до ул. Сибирской); ул. Сибирской (от ул. Монастырской до ул. Ленина); ул. Ленина (от ул. Куйбышева до ул. 25-го Октября); ул. Осинской (от ул. Окулова до ул. Монастырской); ул. Газеты Звезда (от ул. Окулова до ул. Монастырской); ул. Окулова (от ул. Осинской до Комсомольского проспекта).

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.