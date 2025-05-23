Лукашенко озвучил золотой стандарт развития регионов в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о золотом стандарте развития районов, пишет БелТА.
В частности, белорусский лидер пояснил, что в развитии белорусских регионов главным будет создание новых производств. Лукашенко отметил, что с запуском нового горно-обогатительного комплекса в Любани кардинально изменится экономика не только Любанского района, но и всей Минской области, особенно ее южных регионов. Так как будут созданы новые рабочие места с хорошей зарплатой.
— А следом, как это уже было в Островце, Руденске или совсем недавно в Петрикове, увеличится население и уровень жизни людей должен также увеличиться, — уверен он.
Глава республики заметил, что также под самые высокие стандарты будет подтягиваться вся инженерная инфраструктура в районе. Будут строиться жилье, социальные и иные объекты.
— Но людям надо сразу говорить, что главное — это производство, — предупредил президент.
Александр Лукашенко заметил, что следует понимать, что, если в стране будет производство, тогда будут и деньги на строительство школ, детских садов, центров изобразительного искусства, музыкальных школ и иных объектов.
Еще глава Беларуси сказал, что построят в Любани, как и в Островце, где есть АЭС.
Напомним, 23 мая президент Беларуси Александр Лукашенко инспектирует горно-обогатительный комплекс под Любанью.