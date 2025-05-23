Лукашенко озвучил золотой стандарт развития регионов в Беларуси

В частности, белорусский лидер пояснил, что в развитии белорусских регионов главным будет создание новых производств. Лукашенко отметил, что с запуском нового горно-обогатительного комплекса в Любани кардинально изменится экономика не только Любанского района, но и всей Минской области, особенно ее южных регионов. Так как будут созданы новые рабочие места с хорошей зарплатой.