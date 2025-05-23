Власти Екатеринбурга объяснили, почему школьницу с иконой не пустили на ЕГЭ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Ученицу 11-го класса одной из гимназий Екатеринбурга не пропустили на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) с иконой, потому что иконы не входят в список «допустимых предметов», сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.