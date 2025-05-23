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Дорожную разметку поверх высохшей грязи нанесли рабочие в Ростовской области

Дорожную разметку с нарушением ГОСТа нанесли в одном из хуторов Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Дорожную разметку прямо поверх высохшей грязи нанесли рабочие в хуторе Большой Лог в Ростовской области. Об этом ранее соцсетях сообщили очевидцы, теперь нарушение подтвердили сотрудники Госавтоинспекции.

— При выполнении работ нарушались требования ГОСТа в части эксплуатационного состояния дороги, — заявили специалисты ведомства после проверки.

В адрес подрядчика, работавшего по контракту на территории Большелогского сельского поселения, уже составили акт. Также было объявлено предостережение.

Правоохранители просят жителей Дона сообщать о похожих нарушениях через официальные каналы связи.

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