Дорожную разметку поверх высохшей грязи нанесли рабочие в Ростовской области

Дорожную разметку прямо поверх высохшей грязи нанесли рабочие в хуторе Большой Лог в Ростовской области. Об этом ранее соцсетях сообщили очевидцы, теперь нарушение подтвердили сотрудники Госавтоинспекции.
— При выполнении работ нарушались требования ГОСТа в части эксплуатационного состояния дороги, — заявили специалисты ведомства после проверки.
В адрес подрядчика, работавшего по контракту на территории Большелогского сельского поселения, уже составили акт. Также было объявлено предостережение.
Правоохранители просят жителей Дона сообщать о похожих нарушениях через официальные каналы связи.
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