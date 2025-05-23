Власти Екатеринбурга объяснили, почему школьницу с иконой не пустили на ЕГЭ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сегодня в своем Telegram-канале назвала абсурдным запрет школьнице в Екатеринбурге взять с собой маленькую икону на сдачу ЕГЭ. Она подчеркнула, что, несмотря на регламент, «нужно быть человечнее к детям».