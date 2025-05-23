Власти Екатеринбурга объяснили, почему школьницу с иконой не пустили на ЕГЭ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Ученицу 11-го класса одной из гимназий Екатеринбурга не пропустили на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) с иконой, потому что иконы не входят в список «допустимых предметов», сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
«Федеральным порядком проведения единого государственного экзамена предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список, организаторы экзамена соблюдали требования законодательства», — сказал представитель администрации.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сегодня в своем Telegram-канале назвала абсурдным запрет школьнице в Екатеринбурге взять с собой маленькую икону на сдачу ЕГЭ. Она подчеркнула, что, несмотря на регламент, «нужно быть человечнее к детям».
В пятницу российские школьники сдают единый госэкзамен по химии, истории и литературе.