Новые купейные вагоны со 185-сантиметровыми полками поедут по России осенью

Пока некоторые из нас запрыгивают в последний вагон уходящего в лето курортного поезда, РЖД этот самый вагон удлиняет. На целых 73 сантиметра. И одновременно сообщает, где и когда пассажиры смогут прокатиться в том самом вагоне габарита Т, слухи и домыслы о котором не дают покоя фанатам железной дороги уже несколько месяцев. Но обо всем по порядку.
О том, что перевозчик наконец задействует вагоны габарита Т, генеральный директор РЖД Олег Белозеров рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Добавим, что спальные места в купе таких вагонов на 15 сантиметров длиннее обычных, то есть раскинуться можно на целых 185 сантиметрах вместо 170 прежних.
К тест-драйву габарита Т в РЖД приступили еще в марте 2025 года. Как сообщается в официальном телеграм-канале компании, испытания проходили на скоростном полигоне Белореченская — Майкоп. Здесь проверяли, как гудят вагоны, какую скорость они способны развивать и при какой могут развалиться, сколько времени им нужно для торможения при различной загрузке и другие параметры.
Из современных примочек в вагонах есть системы микроклимата и энергосбережения, управления и диагностики. В общей сложности на рельсы в ближайшее время встанут 38 новых вагонов. Правда, «ближайшее время» — понятие растяжимое. И раньше осени пассажиры их в действии не увидят. Да и осенью они будут курсировать неповсеместно, а лишь на маршруте Москва — Санкт-Петербург. На каких конкретно поездах, Белозеров не уточнил.