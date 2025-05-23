Новые купейные вагоны со 185-сантиметровыми полками поедут по России осенью

К тест-драйву габарита Т в РЖД приступили еще в марте 2025 года. Как сообщается в официальном телеграм-канале компании, испытания проходили на скоростном полигоне Белореченская — Майкоп. Здесь проверяли, как гудят вагоны, какую скорость они способны развивать и при какой могут развалиться, сколько времени им нужно для торможения при различной загрузке и другие параметры.