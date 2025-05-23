Глава МВД Кубраков сказал о предотвращении четырех терактов в Беларуси и России

Министр внутренних дел Иван Кубраков сообщил, что правоохранителями Беларуси и России в 2023 — 2024 годах были предотвращены четыре теракта, сообщает пресс-служба МВД.
Так, глава МВД пояснил, что белорусские и российские правоохранители общими усилиями в 2023 — 2024 годах предотвратили четыре теракта против должностных лиц и объектов критической инфраструктуры в Беларуси и России.
В свою очередь глава МВД России Владимир Колокольцев назвал оперативную обстановку на территории Союзного государства контролируемой, заметив, что партнерство между странами укрепляется. И добавил, что сотрудничество обоих министерств охватывает почти все направления оперативно-служебной деятельности.
Между тем милиция изъяла у белоруса 162 литра водки, купленной в Бресте у знакомого.
Еще ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.