В Омской области всех должников по алиментам занесут в специальный реестр

В Омской области создают единый реестр должников по алиментам, который будет размещен в открытом доступе. Вести его будет ФССП.
Как пояснили в ведомстве, это связано с изменениями в федеральном законодательстве об исполнительном производстве — теперь территориальные органы ФССП вести такие реестры обязаны. Изменения вступают в силу с 25 мая.
«Основанием для включения в реестр станет привлечение должников к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Также в публичный реестр будут внесены лица, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям», — пояснили в пресс-службу ГУФСС России по Омской области.
Также в реестр внесут должников, находящихся в розыске. Должник будет находится в «черном списке» пока полностью не погасит задолженность.