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В Омской области всех должников по алиментам занесут в специальный реестр

Вести «черный список» будет служба судебных приставов.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области создают единый реестр должников по алиментам, который будет размещен в открытом доступе. Вести его будет ФССП.

Как пояснили в ведомстве, это связано с изменениями в федеральном законодательстве об исполнительном производстве — теперь территориальные органы ФССП вести такие реестры обязаны. Изменения вступают в силу с 25 мая.

«Основанием для включения в реестр станет привлечение должников к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Также в публичный реестр будут внесены лица, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям», — пояснили в пресс-службу ГУФСС России по Омской области.

Также в реестр внесут должников, находящихся в розыске. Должник будет находится в «черном списке» пока полностью не погасит задолженность.