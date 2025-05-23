В Омской области всех должников по алиментам занесут в специальный реестр

«Основанием для включения в реестр станет привлечение должников к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Также в публичный реестр будут внесены лица, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям», — пояснили в пресс-службу ГУФСС России по Омской области.