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В Калининградской области в выходные ожидаются перебои с электричеством

Причина — технические испытания оборудования энергоблока Прегольской ТЭС.

Источник: AP 2024

В Калининградской области в выходные ожидаются перебои с электричеством. Об этом сообщает мининфраструктуры региона в пятницу, 23 мая.

«24 и 25 мая будут проводиться технические испытания оборудования энергоблока Прегольской ТЭС. Эти мероприятия необходимы после завершения планового капитального ремонта станции. Во время проведения работ возможно кратковременное отключение электроэнергии», — говорится в сообщении.

Жителей просят с пониманием отнестись к этому временному неудобству. Специалисты энергетического хозяйства предприняли все возможные меры для обеспечения стабильной работы жизненно важных объектов.