В Калининградской области в выходные ожидаются перебои с электричеством

«24 и 25 мая будут проводиться технические испытания оборудования энергоблока Прегольской ТЭС. Эти мероприятия необходимы после завершения планового капитального ремонта станции. Во время проведения работ возможно кратковременное отключение электроэнергии», — говорится в сообщении.