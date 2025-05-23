В Калининградской области в выходные ожидаются перебои с электричеством. Об этом сообщает мининфраструктуры региона в пятницу, 23 мая.
«24 и 25 мая будут проводиться технические испытания оборудования энергоблока Прегольской ТЭС. Эти мероприятия необходимы после завершения планового капитального ремонта станции. Во время проведения работ возможно кратковременное отключение электроэнергии», — говорится в сообщении.
Жителей просят с пониманием отнестись к этому временному неудобству. Специалисты энергетического хозяйства предприняли все возможные меры для обеспечения стабильной работы жизненно важных объектов.