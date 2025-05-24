Кроссворд на 24 мая 2025

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Сегодня, 24 мая, отмечаем день рождения Боба Дилана — легендарного музыканта и лауреата Нобелевской премии по литературе. Его песни стали голосом поколения. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете творчество культового исполнителя.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.