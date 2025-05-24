Кроссворд на 24 мая 2025

Сегодня, 24 мая, отмечаем день рождения Боба Дилана — легендарного музыканта и лауреата Нобелевской премии по литературе. Его песни стали голосом поколения. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете творчество культового исполнителя.