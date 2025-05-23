В Советском районе Казани пяти новым улицам присвоили названия

Так, первой улице присвоят имя детского писателя, заслуженного работника культуры ТАССР, участника Великой Отечественной войны Усмана Бакирова. Вторая улица будет носить имя советской детской писательницы, переводчика, члена Союза писателей СССР Софьи Радзиевской.