В Советском районе Казани пяти новым улицам присвоили названия

В Казани присвоили наименования пяти вновь формируемым улицам Советского района. Соответствующее постановление подписано в Исполкоме города.
Так, первой улице присвоят имя детского писателя, заслуженного работника культуры ТАССР, участника Великой Отечественной войны Усмана Бакирова. Вторая улица будет носить имя советской детской писательницы, переводчика, члена Союза писателей СССР Софьи Радзиевской.
Третью улицу назовут в честь татарского писателя, поэта, народного поэта Республики Татарстан, одного из ярчайших представителей татарской детской литературы второй половины XX века Шауката Идиятуллина.
Четвертой улице присвоят имя живописца, графика, заслуженного деятеля искусств ТАССР, народного художника Татарской АССР Гайши Рахманкуловой. Пятая улица будет носить имя певицы, педагога, профессора, народной артистки ТАССР Зюгры Байрашевой.
Таким образом, новые улицы получили следующие названия:
«улица Усмана Бакирова — Госман Бакиров урамы»;
«улица Софьи Радзиевской — Софья Радзиевская урамы»;
«улица Шауката Галиева — Шәүкәт Галиев урамы»;
«улица Гайши Рахманкуловой — Гайшә Рахманкулова урамы»;
«улица Зюгры Байрашевой — Зөhрә Бәйрәшева урамы».