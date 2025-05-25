Ответы на кроссворд от 24 мая 2025: интересные факты про Боба Дилана

1. Картина

На протяжении многих лет Боб Дилан занимался живописью. Обложка альбома Self Portrait — репродукция его картины «Лицо». В 1994 году вышел альбом Drawn Blank с рисунками музыканта. В 2007 году в Хемнице открылась выставка «The Drawn Blank Series», где было представлено свыше 200 работ акварелью и гуашью, а в 2010 — 2011 годах Национальная галерея Дании показала его бразильский цикл «The Brazil Series». В 2012 году состоялась выставка «Revisionist Art» с пародийными картинами, а в 2013 — цикл «The New Orleans Series». В том же году в Великобритании прошла выставка «Face Value» с портретами пастелью. В 2016 году галерея Halcyon показала серию «The Beaten Path», изображающие американские пейзажи, которые получили признание критиков.