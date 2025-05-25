Ответы на кроссворд от 24 мая 2025: интересные факты про Боба Дилана

По горизонтали:
1. Клип
Альбом «Bringing It All Back Home», выпущенный в марте 1965 года, ознаменовал переход Боба Дилана к новому звучанию с использованием электрогитар и других электроприборов. Его дебютный сингл — «Subterranean Homesick Blues» — во многом был вдохновлен песней Чака Берри «Too Much Monkey Business». Текст песни отличался свободной ассоциацией образов, что сделало ее предвестником рэпа и хип-хопа. Видеоклип на песню стал одним из первых в своем роде и включал показ слов на плакатах, которые Дилан бросал на землю. Эта идея, предложенная самим артистом, позже стала широко использоваться в медиа.
2. Скорсезе
В 2005 году вышел документальный фильм «Нет пути назад: Боб Дилан», режиссера Мартина Скорсезе. Премьера состоялась 26 сентября на телеканалах PBS и BBC Two. Картина охватывает период с прибытия Дилана в Нью-Йорк в 1961 году до его аварии на мотоцикле в 1966 году. В фильме представлены интервью с такими личностями, как Сьюз Ротоло, Лиам Клэнси, Джоан Баэз, Аллен Гинсберг, Пит Сигер, Мавис Стейплс и самим Диланом. Проект удостоился премий «Пибоди» и «Колумбийского университета». Саундтрек включает ранее неизданные песни Дилана, выпущенные в сборнике The Bootleg Series Vol. 7.
3. Лот
Коллекционеры в 2013 — 2014 годах проявляли особый интерес к лотам, связанным с творчеством Боба Дилана 1960-х. В декабре 2013 года гитара Fender Stratocaster, использованная им на Ньюпортском фестивале, была продана за 965 000 долларов, заняв второе место по стоимости. В июне 2014 года рукописный текст «Like a Rolling Stone» был продан за 2 миллиона долларов, что стало рекордом для музыкальных рукописей поп-музыки.
4. Реклама
2 февраля 2014 года на шоу Супербоул XLVIII вышла реклама автомобиля Chrysler 200 с участием Боба Дилана. В финале он произнес: «Пусть Германия сварит ваше пиво, Швейцария сделает часы, Азия соберет телефон. А мы построим ваш автомобиль». Этот ролик вызвал общественные дискуссии о возможной коммерческой «продажности» Дилана. 5 октября 2015 года IBM запустила промо с участием музыканта для системы Watson, где он беседует с суперкомпьютером, который анализирует его тексты и интервью, отмечая темы времени и любви, на что Дилан отвечает: «Похоже на правду».
5. Радио
3 мая 2006 года вышел первый выпуск радиопередачи Боба Дилана «Theme Time Radio Hour» на XM Satellite Radio. Каждое шоу было посвящено определенной теме, в рамках которой звучали как классические, так и малоизвестные композиции 1930-х годов, а также современные треки таких артистов, как Blur, Принс, LL Cool J и The Streets. Передача получила признание критиков и слушателей за интересное содержание и фирменный юмор. В апреле 2009 года завершилась 100-я передача, под названием «Goodbye», с финальной песней Вуди Гатри.
6. Авария
29 июля 1966 года Боб Дилан попал в аварию возле своего дома в Вудстоке на мотоцикле Triumph Tiger 100. Точные обстоятельства инцидента остались неизвестны: скорая помощь не была вызвана, и Дилан не был госпитализирован. В одном из интервью он признался, что сломал несколько шейных позвонков. Это происшествие позволило ему скрыться от давления и временно уйти из публичной жизни. В автобиографии он отметил: «Я хотел выскочить из этой гонки».
По вертикали:
1. Картина
На протяжении многих лет Боб Дилан занимался живописью. Обложка альбома Self Portrait — репродукция его картины «Лицо». В 1994 году вышел альбом Drawn Blank с рисунками музыканта. В 2007 году в Хемнице открылась выставка «The Drawn Blank Series», где было представлено свыше 200 работ акварелью и гуашью, а в 2010 — 2011 годах Национальная галерея Дании показала его бразильский цикл «The Brazil Series». В 2012 году состоялась выставка «Revisionist Art» с пародийными картинами, а в 2013 — цикл «The New Orleans Series». В том же году в Великобритании прошла выставка «Face Value» с портретами пастелью. В 2016 году галерея Halcyon показала серию «The Beaten Path», изображающие американские пейзажи, которые получили признание критиков.
2. Пьеса
26 июля 2017 года в лондонском театре «Олд Вик» состоялась премьера пьесы «Girl from the North Country» Конора Макферсона. Спектакль основан на 20 композициях Боба Дилана и был создан по инициативе менеджмента музыканта, который предложил драматургу адаптировать его песни для театра. Критики высоко оценили постановку, отметив сильный актерский ансамбль и гармоничное сочетание надежды и страдания, передающее атмосферу Великой депрессии.
3. Сингл
В 1985 году Дилан участвовал в записи «We Are the World», благотворительного сингла американской группы USA for Africa, созданного для помощи голодающим в Африке. Композиция, написанная Майклом Джексоном и Лайонелом Ричи, стала первым мультиплатиновым синглом в США и лидером мировых чартов. Запись песни была заснята и в марте 1985 года показана в виде клипа на MTV. 10 июня того же года гуманитарная помощь была впервые доставлена в Эфиопию и Судан. К 1987 году фонд собрал 91 миллион долларов, из которых 54 миллиона — от продажи сингла.
4. Зал
Брюс Спрингстин на церемонии принятия Боба Дилана в Зал славы рок-н-ролла в 1988 году отметил, что Дилан высвободил разум слушателей и создал новую концепцию звучания поп-музыки, изменив лицо рок-н-ролла.
5. Медаль
29 мая 2012 года Барак Обама наградил Боба Дилана Президентской медалью свободы — высшей гражданской наградой США. Во время церемонии президент отметил, что голос Дилана обладает «уникальной силой», которая кардинально изменила представление о музыке и ее значении для людей. Обама также выразил свое восхищение, подчеркнув, что Дилан — одна из величайших фигур в американской музыкальной истории. Согласно официальному заявлению Белого дома, Дилан — автор более 600 песен, обладатель 11 премий «Грэмми», и его творчество оказало огромное влияние на гражданские права и культуру США за последние 50 лет.
6. Голос
Критики обращали особое внимание на голос Боба Дилана. Роберт Шелтон из The New York Times назвал его ранний вокал «ржавым, как у Вуди Гатри или Дэйва Ван Ронка». Дэвид Боуи, создатель оммажа «Song for Bob Dylan», сравнил голос музыканта с песком и клеем.
Интересные факты о Бобе Дилане:
- Тексты Боба Дилана начали привлекать внимание ученых и поэтов уже в 1998 году, когда Стэнфордский университет организовал первую международную конференцию, посвященную его творчеству. В 2004 году профессор Гарварда Ричард Ф. Томас провел уникальный семинар «Дилан», в рамках которого анализировался его вклад не только в поп-культуру, но и в традицию классических поэтов, таких как Вергилий и Гомер. В 2009 году профессор Калифорнийского университета Уильям Арктандер О’Брайен создал академический курс, посвященный значению творчества Дилана с точки зрения истории, политики, эстетики и культуры. В 2004 году критик Кристофер Рикс опубликовал книгу «Dylan’s Visions of Sin», где подробно анализировал его поэтическое мастерство. В 2007 году поэт-лауреат Эндрю Мошен предложил включить тексты Дилана в школьную программу. Британская энциклопедия отмечает, что литературный стиль музыканта считается выдающимся достижением, установившим стандарты для современного написания песен.
- В 2007 году Дилан был признан наиболее цитируемым автором среди американских судей и адвокатов. Его тексты цитировали 186 раз, что значительно превышает 74 упоминания у The Beatles, занявших второе место. Среди тех, кто цитировал Дилана, были такие авторитеты, как председатель Верховного суда США Джон Робертс и судья Антонин Скалиа, оба — консерваторы. Наиболее популярные цитаты включают: «Тебе не нужен синоптик, чтобы знать, в какую сторону дует ветер» из «Subterranean Homesick Blues» и «Когда у тебя ничего нет, тебе нечего терять» из «Like a Rolling Stone».
- 13 октября 2016 года Шведская академия присудила Бобу Дилану Нобелевскую премию по литературе. Он отказался приехать на церемонию, сославшись на непреодолимые обстоятельства. Вручение прошло 1 апреля 2017 года в узком кругу, без СМИ, только с членами академии. Для получения денежной части — 8 миллионов крон — Дилан должен был за шесть месяцев прочитать нобелевскую лекцию, но отказался, обещая отправить видеозапись, хотя изначально планировал выступить в перерыве между концертами в Швеции.
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