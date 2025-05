Ответы на кроссворд от 24 мая 2025: интересные факты про Боба Дилана

1. Клип

Альбом «Bringing It All Back Home», выпущенный в марте 1965 года, ознаменовал переход Боба Дилана к новому звучанию с использованием электрогитар и других электроприборов. Его дебютный сингл — «Subterranean Homesick Blues» — во многом был вдохновлен песней Чака Берри «Too Much Monkey Business». Текст песни отличался свободной ассоциацией образов, что сделало ее предвестником рэпа и хип-хопа. Видеоклип на песню стал одним из первых в своем роде и включал показ слов на плакатах, которые Дилан бросал на землю. Эта идея, предложенная самим артистом, позже стала широко использоваться в медиа.