Эксперты призвали РФ и Центральную Азию вместе изучать ледники

Руководитель федерального агентства водных ресурсов РФ Дмитрий Кириллов также отметил необходимость проведения совместного со странами Центральной Азии изучения ледников и их динамики. «Одной стране это не под силу, должны быть понятные всем выводы и перспективы поведения ледников. Они одни из главных факторов, составляющих перспективу водного баланса стран Центральной Азии на 30−50 лет. Если мы не будем понимать изменения, то мы можем быть не совсем точны в своих управленческих решениях. Это также важно и для Монголии», — рассказал Кириллов.