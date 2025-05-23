Эксперты призвали РФ и Центральную Азию вместе изучать ледники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Ученым России и стран Центральной Азии необходимо совместно изучать ледники, это позволит лучше понять их динамику, оценить последствия и разработать научно обоснованные климатические прогнозы. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Исфандиер Шукурзода на ХI Невском международном экологическом конгрессе.
«Объединение усилий российских и центральноазиатских ученых позволит более точно оценить масштабы и последствия таяния ледников. Поможет разработать научно обоснованные прогнозы изменения водного стока и адаптировать к ним стратегию водопользования. Также важно развитие региональных систем раннего предупреждения, то есть оповещения о гидрометеорологических опасностях. Укрепление систем оповещения при наводнениях и засухах с использованием российских технологий и опыта позволит минимизировать риски для населения и экономики страны», — сообщил Шукурзода.
Руководитель федерального агентства водных ресурсов РФ Дмитрий Кириллов также отметил необходимость проведения совместного со странами Центральной Азии изучения ледников и их динамики. «Одной стране это не под силу, должны быть понятные всем выводы и перспективы поведения ледников. Они одни из главных факторов, составляющих перспективу водного баланса стран Центральной Азии на 30−50 лет. Если мы не будем понимать изменения, то мы можем быть не совсем точны в своих управленческих решениях. Это также важно и для Монголии», — рассказал Кириллов.
По инициативе Таджикистана в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2025 год объявлен Международным годом сохранения ледников.
ХI Невский международный экологический конгресс проходит 22−23 мая в Санкт-Петербурге под девизом «Планета Земля: гармония человека и природы». ТАСС — информационный партнер мероприятия.