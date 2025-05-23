Путин подписал закон о регулировании приема в вузы на платное обучение

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, кабмин РФ наделяется правом устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений подготовки и специальностей высшего образования.
Кроме того, кабмин будет вправе определять условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, а также перечень специальностей и направлений подготовки, по которым соответствующая господдержка будет оказываться.
Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.