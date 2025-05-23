В Госдуме предложили импортозаместить WhatsApp и Telegram

«Первая (проблема — ред.) — это иностранные месседжеры. Назову их WhatsApp и Telegram… но они не делают ничего, чтобы защитить своих пользователей от мошенников… Месседжеры — это та самая открытая калитка, через которую будут и сейчас обманывают людей… Мы должны импортозаместить и эту часть нашей жизни тоже», — сказал он на Международном форуме по практической кибербезопасности Positive hack days.