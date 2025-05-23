Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили импортозаместить WhatsApp и Telegram

Боярский предложил импортозаместить мессенджеры WhatsApp и Telegram в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил импортозаместить иностранные месседжеры WhatsApp и Telegram в России.

«Первая (проблема — ред.) — это иностранные месседжеры. Назову их WhatsApp и Telegram… но они не делают ничего, чтобы защитить своих пользователей от мошенников… Месседжеры — это та самая открытая калитка, через которую будут и сейчас обманывают людей… Мы должны импортозаместить и эту часть нашей жизни тоже», — сказал он на Международном форуме по практической кибербезопасности Positive hack days.

Парламентарий добавил, что как только будет получен инструмент, который сможет контролировать с технической точки зрения проблему мошенников в месседжерах, можно будет «эту калитку закрыть».