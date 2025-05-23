Путин подписал закон о локализации машин такси

Согласно новым нормам, авто буду включать в реестр такси только при выполнении одного из двух условий. Первое — общее число баллов локализации при производстве машины соответствует параметру, установленному правительством для госзакупок. Второе — автомобиль был произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
Если автомобиль был произведен в рамках инвестконтракта, заключенного после 1 марта 2025 года, правительство своим решением все равно может разрешить использование этого авто в качестве легкового такси. При этом с 1 января 2033 года количество набранных баллов локализации станет единственным критерием для внесения в реестр такси.
Закон выступит в силу с 1 марта 2026 года. Однако в некоторых регионах новые требования начнут применяться позднее. Так, в Калининградской области и Сибирском федеральном округе они не будут действовать до 1 марта 2028 года, на Дальнем Востоке — до 1 марта 2030 года.
О баллах локализации.
Система баллов локализации показывает, насколько автомобиль был произведен в России. Чем больше деталей машины и производственных операций было сделано в РФ, тем выше ее рейтинг локализации. Например, сварка кузова на отечественных предприятиях дает 400 баллов, окраска кузова — 500 баллов, использование российского металла, включая алюминий, в объеме не менее 70% общей массы кузова — 200 баллов, изготовление корпусных деталей рулевого механизма (литье, ковка, штамповка, механическая обработка) — 60 баллов.
Степень локализации обязательно учитывается при заключении госконтрактов. В частности, для участия в тендерах на госзакупки легковой автомобиль должен заработать не менее определенного количества баллов. С 1 января 2023 года этот минимальный порог составляет 3 200 баллов, с 1 января 2027 года он составит не менее 3 500 баллов, с 1 января 2028 года — не менее 3 700 баллов.
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