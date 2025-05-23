В Самарской области лесники перевыполнили план весеннего лесовосстановления

В самарском регионе высадили более 650 гектаров семян деревьев. Среди них ясень, дуб, сосна и прочие.
По плану, к концу 2025 года лесниками должно быть проведено лесовосстановление на площади в 850 гектаров. Оно проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
Представитель минприроды региона Евгений Пенин отметил, что к каждой местности относятся с особым вниманием, сажая только те породы деревьев, которые подходят под нее.
До конца года будут проведены еще многие мероприятия для защиты областных лесов.
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