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В Самарской области лесники перевыполнили план весеннего лесовосстановления

В самарском регионе высадили более 650 гектаров семян деревьев.

В самарском регионе высадили более 650 гектаров семян деревьев. Среди них ясень, дуб, сосна и прочие.

По плану, к концу 2025 года лесниками должно быть проведено лесовосстановление на площади в 850 гектаров. Оно проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Представитель минприроды региона Евгений Пенин отметил, что к каждой местности относятся с особым вниманием, сажая только те породы деревьев, которые подходят под нее.

До конца года будут проведены еще многие мероприятия для защиты областных лесов.

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