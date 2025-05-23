Путин подписал закон о пенсиях для бывших силовиков

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок выплаты пенсий для бывших силовиков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон касается сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии, военнослужащих и судебных приставов.
В соответствии с законом, пенсионные органы смогут самостоятельно выбирать способ перечисления выплат — через Федеральное казначейство или Сбербанк. Пенсия будет идти на счет, вклад или банковскую карту, которые укажет военный пенсионер.
Дополнительно закон предусматривает возможность доставки пенсии через «Почту России».