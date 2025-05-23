КГК открыл горячие линии по всей Беларуси на период вступительной кампании 2025

Комитете госконтроля сообщил, что в Беларуси в каждой области будут работать горячие линии по вопросам вступительной кампании 2025.
Телефоны горячей линии КГК будут работать в Минске и во всех областных центрах на протяжении всей вступительной кампании. Телефоны будут работать по будням с 9.00 до 18 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.
Номера горячей линии КГК.
Так, во время вступительной кампании в КГК можно будет обратиться:
в Минске по номеру (8 017) 327−66−80;
в Брестской области — (+375 162) 21−25−08 и 21−18−76;
в Витебской области- (+375 212) 37−61−82, (+375 216) 51−09−22, (+375 214) 46−41−46;
в Гомельской области — (+375 232) 23−83−85, (+375 232) 23−83−68;
в Гродненской области — (+375 152) 79−88−40, (+375 152) 79−88−16;
в Минской области — (+375 17) 379−09−06, (+375 17) 232−76−96;
в Могилевской области — (+375 222) 62−47−75.
КГК обнародовал номера горячих линий на время вступительной кампании. Иллюстрация: КГК.
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