Певица МакSим выступит в Академическом районе в Екатеринбурге

Кроме того, в июне в Екатеринбурге ждут Найка Борзова, Диану Арбенину и других артистов. Все они выступят на фестивале «Движение», который пройдет сразу в двух городах: в Верхней Пышме и Екатеринбурге. Фестиваль продлится два дня, 7 и 8 июня.