Певица МакSим выступит в Академическом районе в Екатеринбурге

Певица МакSим выступит в Екатеринбурге. Поводом станет юбилей Академического — району исполняется 20 лет. Информацию об этом сообщили в пресс-службе «РСГ-Академическое». Также новость о концерте для екатеринбуржцев «КП-Екатеринбург» подтвердила пиар-директор звезды.
— Ярким и запоминающимся финалом праздника в 21.00 станет выступление приглашенной звезды: с 20-летием проект «Академический» поздравит одна из самых любимых и популярных российских певиц — МакSим, — рассказали в «РСГ-Академичекое».
Певица исполнит свои хиты 1 июня в Преображенском парке. Сам праздник начнется в 12:00. Для жителей района приготовили развлекательную программу.
Кроме того, в июне в Екатеринбурге ждут Найка Борзова, Диану Арбенину и других артистов. Все они выступят на фестивале «Движение», который пройдет сразу в двух городах: в Верхней Пышме и Екатеринбурге. Фестиваль продлится два дня, 7 и 8 июня.