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Последний звонок в школах Таганрога проведут в закрытых помещениях

Последний звонок для школьников Таганрога организуют в помещениях в целях безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Последний звонок в школах Таганрога должны провести в закрытых помещениях. Соответствующее решение приняли в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области.

Формат торжественных линеек изменили в целях безопасности детей, их родителей и педагогов, а также для улучшения защищенности образовательных организаций.

К слову, подобные рекомендации получили образовательные учреждения и в других территориях Ростовской области.

Напомним, последние звонки на Дону планируют провести 24 мая. Параллельно, в другие дни, будут проходить экзамены у выпускников девятых и одиннадцатых классов, в этот период усилят меры безопасности.

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