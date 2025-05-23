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«Горит дом, дети — в доме». МЧС сообщило подробности о пожаре под Каменцем, где погибли двое маленьких детей

МЧС показало видео страшного пожара под Каменцем, где погибли двое девочек.

Источник: Комсомольская правда

МЧС сообщило подробности пожара в Каменецком районе, на котором погибли двое маленьких девочек.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что шестимесячная и трехлетняя девочки погибли на пожаре в деревне под Каменцем. Следователи уже установили, что в момент возгорания дети были дома одни.

Сейчас МЧС опубликовало видео страшного пожара в деревне Омеленец, который произошел утром 23 мая. Туда добавлена запись разговора с дежурным службы МЧС. Очевидец сообщил о возгорании в деревне: «Горит дом, дети — в доме» — слышно на видео.

Тела погибших девочек 2022 и 2024 годов рождения были обнаружены спасателями.

— Работниками МЧС оказана психологическая помощь родственникам погибших, — прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Еще ГАИ прокомментировала скандальное видео из TikTok о пешеходе в Солигорске: «Очень спешила в гости».

И также ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.