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Жителям Крыма объяснили причину перебоев мобильной связи

Причину отсутствия связи на полуостров сообщили власти.

Жителям Крыма объяснили причину перебоев мобильной связи, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

По данным ведомства, проблемы появились в связи с механическими повреждениями оптического кабеля в городе и на севере Крыма.

Уточняется, что для того, чтобы подключиться к резервной аварийной сети, оператор рекомендует перейти в настройки телефона, найти пункт «сотовая связь», затем «выбор сети» и вручную выбрать сеть «25032».

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Напомним, в Крыму наблюдаются сбои в работе мобильной связи. Местные жители жаловались на невозможность дозвониться и подключиться к интернету.

Ранее мы писали, в Крыму полностью отменили роуминг на мобильную связь. Это сделано для развития внутреннего туризма на полуострове.