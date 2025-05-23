Жителям Крыма объяснили причину перебоев мобильной связи, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
По данным ведомства, проблемы появились в связи с механическими повреждениями оптического кабеля в городе и на севере Крыма.
Уточняется, что для того, чтобы подключиться к резервной аварийной сети, оператор рекомендует перейти в настройки телефона, найти пункт «сотовая связь», затем «выбор сети» и вручную выбрать сеть «25032».
В настоящее время ведутся восстановительные работы.
Напомним, в Крыму наблюдаются сбои в работе мобильной связи. Местные жители жаловались на невозможность дозвониться и подключиться к интернету.
Ранее мы писали, в Крыму полностью отменили роуминг на мобильную связь. Это сделано для развития внутреннего туризма на полуострове.