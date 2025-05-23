Омич отсудил у поликлиники 70 тысяч рублей за некачественную медицинскую помощь

В Омске мужчина обратился в суд с иском к поликлинике № 4 с требованием компенсации морального вреда. При падении омич получил многочисленные травмы, но полноценную помощь, по его словам, в медицинском учреждении он так и не получил. Диагностика и лечение были проведены некачественно.
Недостатки в деятельности поликлиники ранее выявила и страховая компания. Там установили: медицинская документация омича заполнялась не в полном объеме, не все рекомендации по лечению и наблюдению до него были доведены. А также не были назначены необходимые диагностические процедуры.
Поддержала омича и прокуратура. В итоге суд постановил взыскать в качестве компенсации причиненного пациенту морального вреда с городской поликлиники № 4 70 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.