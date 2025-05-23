Ростовская область вошла в десятку лидеров внутреннего туризма

За последние полгода россияне стали чаще путешествовать, но их расходы в поездках сократились. Такие результаты получили СберИндекс и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip при подведении итогов 2024 года и I квартала текущего года.
В начале 2025 года в топ-3 самых популярных регионов для туристов традиционно вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Также в числе лидеров по посещению Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская область, Свердловская область, Ставропольский край и Новосибирская область. Вошла в топ-10 и Ростовская область. На регион приходится 2,2% от общего турпотока по стране. При этом эксперты отметили, что даже в невысокий сезон (с января по апрель и с октября по декабрь) приоритеты у людей существенно не менялись, и они выбирали те же направления, что и летом.
Как рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, в индустрии гостеприимства Ростовской области работают почти 10 тысяч организаций, и банк активно поддерживает проекты любого масштаба — от небольших этнохуторов до крупных курортных комплексов.
— Мы видим, что рынок развивается — турпоток за год вырос на 3%, а средняя продолжительность пребывания туристов в Ростовской области, по нашим данным, достигает 5 дней, — отметил Константин Бугрим.
Также исследование показало, что туристы при поездках по стране стали больше экономить. Так, в Ростовской области по итогам I квартала 2025 года траты путешественников сократились на 2%.
Как рассказала директор АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Татьяна Горяйнова, Донской край славится богатейшей историей, живописной природой, радушием местных жителей и уникальной казачьей культурой. В этом году особое внимание уделяется продвижению бренда «Вольный Дон» посредством цифровых технологий и событийного туризма, который поможет сориентироваться в достопримечательностях и местах активного отдыха.