Ростовская область вошла в десятку лидеров внутреннего туризма

В начале 2025 года в топ-3 самых популярных регионов для туристов традиционно вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Также в числе лидеров по посещению Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская область, Свердловская область, Ставропольский край и Новосибирская область. Вошла в топ-10 и Ростовская область. На регион приходится 2,2% от общего турпотока по стране. При этом эксперты отметили, что даже в невысокий сезон (с января по апрель и с октября по декабрь) приоритеты у людей существенно не менялись, и они выбирали те же направления, что и летом.