Польша строит новый забор под напряжением на границе с Беларусью

Власти Польши сообщили о строительстве нового заградительного барьера на границе с Беларусью, пишет БелТА.
Новый забор будет построен на участке польско-белорусской границы в Люблинском воеводстве — на реке Буг под Брестом. Уточняется, что работы по возведению электронного заграждения на пограничной реке Буг уже начаты.
По словам министра внутренних дел и администрации Польши Томаша Семоняка, новый забор на границе Беларуси будет возведен уже к 20 июля.
— Заграждение будет оборудовано 4,5 тысячами камер круглосуточного и тепловизионного наблюдения, а также специальными датчиками для определения физических характеристик объектов, — сделал уточнение польский чиновник.
Кроме того, польские власти намерены проложить к новому забору примерно 200 километров силовых кабелей и еще столько же километров кабелей передачи.
Известно, что на инфраструктуру и укрепление физического барьера на границе с Беларусью из бюджета власти Польши потратили 2,6 миллиарда злотых или около 700 миллионов долларов в эквиваленте.
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