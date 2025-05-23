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Польша строит новый забор под напряжением на границе с Беларусью

Польша объявила о строительстве нового забора под напряжением под Брестом.

Источник: Комсомольская правда

Власти Польши сообщили о строительстве нового заградительного барьера на границе с Беларусью, пишет БелТА.

Новый забор будет построен на участке польско-белорусской границы в Люблинском воеводстве — на реке Буг под Брестом. Уточняется, что работы по возведению электронного заграждения на пограничной реке Буг уже начаты.

По словам министра внутренних дел и администрации Польши Томаша Семоняка, новый забор на границе Беларуси будет возведен уже к 20 июля.

— Заграждение будет оборудовано 4,5 тысячами камер круглосуточного и тепловизионного наблюдения, а также специальными датчиками для определения физических характеристик объектов, — сделал уточнение польский чиновник.

Кроме того, польские власти намерены проложить к новому забору примерно 200 километров силовых кабелей и еще столько же километров кабелей передачи.

Известно, что на инфраструктуру и укрепление физического барьера на границе с Беларусью из бюджета власти Польши потратили 2,6 миллиарда злотых или около 700 миллионов долларов в эквиваленте.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил золотой стандарт развития регионов.

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