Метеоролог Позднякова рассказала, вернется ли в Москву похолодание в ближайшее время

— Столбик термометра не всегда в этот период будет держаться на отметке плюс 25−27 градусов. В некоторые дни будет больше облаков и, возможно, соберется кратковременный дождь, который понизит температуру, но она останется в пределах 24−25 градусов тепла и выше, — объяснила Позднякова.