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Метеоролог Позднякова рассказала, вернется ли в Москву похолодание в ближайшее время

В Москву пришла настоящая летняя погода, которую многие ждали после резкого похолодания. «Вечерняя Москва» узнала у главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, может ли холод вернуться в столицу в ближайшее время.

В Москву пришла настоящая летняя погода, которую многие ждали после резкого похолодания. «Вечерняя Москва» узнала у главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, может ли холод вернуться в столицу в ближайшее время.

По ее словам, по-настоящему сильная жара в Москве еще не наступила. Жаркая погода придет только в предстоящие выходные.

— В субботу и воскресенье температура воздуха в столице будет выше 25 градусов тепла. До четверга включительно столбик термометра будет держаться на отметке плюс 25−27 градусов. Погода будет вполне комфортная, — рассказала собеседница «ВМ».

Эксперт отметила, что, согласно долгосрочным прогнозам, до конца месяца существенного понижения температуры в Москве не ожидается.

— Столбик термометра не всегда в этот период будет держаться на отметке плюс 25−27 градусов. В некоторые дни будет больше облаков и, возможно, соберется кратковременный дождь, который понизит температуру, но она останется в пределах 24−25 градусов тепла и выше, — объяснила Позднякова.

Ранее стало известно, что лето 2025 года в России может установить новые температурные рекорды. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что жара превысит климатическую норму на 3−8 градусов. Специалист считает, что в некоторых регионах температура воздуха может превысить 35 градусов.