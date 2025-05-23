Тактовое движение метеоров из Петербурга запустили в Петергоф и Кронштадт

Водные транспортные средства отправляются от причала на Адмиралтейской набережной с 10:00 до 17:00. По словам гендиректора ГК «Астра Марин» Андрея Кузнецова, интерес к поездкам в Петергоф и Кронштадт среди жителей и гостей города постоянно растет. Запуск тактового движения позволит сделать новый шаг в развитии водных перевозок в пригороды.