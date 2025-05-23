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Тактовое движение метеоров из Петербурга запустили в Петергоф и Кронштадт

Компания «Петергоф Экспресс» (входит в группу «Астра Марин») запустила тактовое движение метеоров, которые доставят пассажиров из центра Санкт-Петербурга в Петергоф и Кронштадт. О начале их работы сообщили в пресс-службе фирмы.

Водные транспортные средства отправляются от причала на Адмиралтейской набережной с 10:00 до 17:00. По словам гендиректора ГК «Астра Марин» Андрея Кузнецова, интерес к поездкам в Петергоф и Кронштадт среди жителей и гостей города постоянно растет. Запуск тактового движения позволит сделать новый шаг в развитии водных перевозок в пригороды.

Пассажирам на борту также доступны аудиоэкскурсии. Компания рассчитывает, что в 2025 году метеорами воспользуются более 600 тыс. пассажиров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что маломерные суда официально вернулись на реки и каналы Петербурга 7 апреля.