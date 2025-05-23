В Иркутской области построят 93 медучреждения к 2030 году

Министр здравоохранения Приангарья Андрей Модестов представил планы по достижению целевого показателя продолжительности жизни в 74,2 года к 2030 году. Для этого будут реализованы новые национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», а также пять специализированных федеральных программ по борьбе с диабетом, гепатитом С, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.