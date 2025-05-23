В Иркутской области построят 93 медучреждения к 2030 году

В Иркутской области до 2030 года планируется реализовать масштабную программу развития медицинской инфраструктуры. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев на расширенном заседании коллегии регионального минздрава, в ближайшие пять лет в регионе появится 15 новых крупных медицинских объектов и 78 фельдшерско-акушерских пунктов.
Особое внимание в 2025 году будет уделено модернизации материально-технической базы, кадровому обеспечению и цифровой трансформации отрасли. Среди ключевых строек года — завершение Тангуйской участковой больницы в Братском районе, а также двух новых поликлиник в Иркутске — детской № 10 и взрослой № 15. В семи районах области появятся современные женские консультации, а два перинатальных центра получат новое оборудование.
— Мы последовательно улучшаем доступность и качество медицинской помощи, — подчеркнул Игорь Кобзев. — Как я отмечал в послании Заксобранию и на встрече с президентом, сделано многое, но предстоит сделать еще больше. Наша главная цель — увеличение продолжительности жизни населения.
Отдельной проблемой губернатор назвал кадровый дефицит, особенно в северных районах области. Для решения этой задачи разрабатывается специальная концепция развития здравоохранения северных территорий до 2030 года.
Министр здравоохранения Приангарья Андрей Модестов представил планы по достижению целевого показателя продолжительности жизни в 74,2 года к 2030 году. Для этого будут реализованы новые национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», а также пять специализированных федеральных программ по борьбе с диабетом, гепатитом С, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.
В завершение мероприятия губернатор вручил ведомственные награды медицинским работникам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что участник СВО из Иркутска лично поблагодарил губернатора за помощь бойцам.