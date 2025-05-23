Омский сельхозпроизводитель перед уборкой обработал горох запрещенным веществом

С помощью системы «Сатурн» эксперты выяснили, что в качестве десиканта для гороха применялся запрещенный с 2023 года препарат «Спрут Экстра, ВР». Как пояснили в ведомстве, подобные действия создают серьезные риски для здоровья потребителей и экологии. Нарушителю вынесено предостережение.