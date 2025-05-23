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Омский сельхозпроизводитель перед уборкой обработал горох запрещенным веществом

Использование этого препарата запрещено уже несколько лет.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор по Омской области выявил нарушения в деятельности КФХ «Великорусское». Сельхозпроизводитель использовал запрещенный препарат для обработки полей с горохом.

С помощью системы «Сатурн» эксперты выяснили, что в качестве десиканта для гороха применялся запрещенный с 2023 года препарат «Спрут Экстра, ВР». Как пояснили в ведомстве, подобные действия создают серьезные риски для здоровья потребителей и экологии. Нарушителю вынесено предостережение.

Как указано в открытых интернет-источниках, десиканты применяются для подсушивания растений с целью ускорения созревания и упрощения уборки. Что стало с обработанным запрещенным веществом урожаем, в ведомстве не сообщили.