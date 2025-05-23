В Ростовской области на 24% сократилось производство яиц

За январь-апрель 2025 года в Ростовской области произвели 431,3 млн штук яиц, это оказалось на 24,2% меньше, чем за такой период годом ранее. Количество продукции подсчитали в Ростовстате.
Также, по расчетам специалистов, в регионе сократилось производство скота и птицы, предназначенных на убой. В хозяйствах всех категорий за четыре месяца вырастили 120,6 тысячи голов в живом весе, и это на 5,8% меньше, чем с января по апрель прошлого года.
Добавим, общее количество поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах по состоянию на 1 мая 2025 года составило 594,8 тысячи голов.
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