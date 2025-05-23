В Ростовской области на 24% сократилось производство яиц

Также, по расчетам специалистов, в регионе сократилось производство скота и птицы, предназначенных на убой. В хозяйствах всех категорий за четыре месяца вырастили 120,6 тысячи голов в живом весе, и это на 5,8% меньше, чем с января по апрель прошлого года.