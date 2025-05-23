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Убогость, дороговизна и никакого уважения к людям: Как выглядит зона Duty Free Кишиневского аэропорта под управлением ПАС

Вернувшись к государству Кишиневский аэропорт превратился в позорище [видео]

Источник: Комсомольская правда

Какое позорище во что превратился кишиневский аэропорт, вернувшись государству.

Вспомните, какой красивой была зона Duty Free раньше, как много людей делали там покупки, а компания приносила огромные доходы в бюджет. И что сейчас? Космические цены и пустые прилавки. Если уж блогер, которого трудно обвинить в больших симпатиях к владельцам компаний, раньше работавших в аэропорту, так насмехается над ситуацией, комментирует Канал5.

Кстати, аэропорт Кишинева получает сверхприбыль с продажи алкоголя. Космические цены — виски у нас стоит дороже, чем в Венеции.