Убогость, дороговизна и никакого уважения к людям: Как выглядит зона Duty Free Кишиневского аэропорта под управлением ПАС

Вспомните, какой красивой была зона Duty Free раньше, как много людей делали там покупки, а компания приносила огромные доходы в бюджет. И что сейчас? Космические цены и пустые прилавки. Если уж блогер, которого трудно обвинить в больших симпатиях к владельцам компаний, раньше работавших в аэропорту, так насмехается над ситуацией, комментирует Канал5.