Самарские «Крылья» получили лицензию для выступления в следующем сезоне РПЛ

Председатель совета директоров волжан Дмитрий Яковлев подчеркнул: у команды стабильное финансовое положение. Перед ней все еще стоят «амбициозные, но достижимые задачи».
Ранее «Крылышки» испытывали трудности с получением лицензии на будущий сезон Российской Премьер-лиги. Основная проблема была связана с долгом «зелено-бело-синих» перед дочкой «Ростеха» в лице «РТ-Капитал».
Недавно о ситуации высказался гендиректор клуба Роберт Тер-Абрамян. Советовал дождаться официальной информации. Поступила. Самарцы добились своего и смогут продолжить играть в элите отечественного футбола.
«Финансовое положение стабильно, что позволило получить лицензию на следующий сезон. Во многом это стало возможным благодаря гарантиям со стороны региона и вовлеченности губернатора в решение проблем», — объяснил Яковлев.
Добавил: в «КС» будут эффективно распределять ресурсы для погашения задолженности перед «РТ-Капитал».
«Перед клубом по-прежнему будут ставиться задачи, связанные со спортивными результатами и развитием вертикали в команде, выполнением финансовых показателей. Они амбициозные, но при этом достижимые», — резюмировал Дмитрий Яковлев.
Ранее писали, что футболистов «Акрона» и «Крыльев Советов» проверяли на допинг.
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