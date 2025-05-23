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Лукашенко сказал, как получить небывалый урожай картошки

Лукашенко рассказал об эксперименте в Беларуси для рекордного урожая картошки.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об эксперименте по получению небывалого урожая картофеля, пишет БелТА.

Белорусский лидер поделился, что накануне с управляющим делами президента Юрием Назаровым обсуждал тему производства картофеля. И подчеркнул, что этот вопрос особенно важен для председателя Минского облисполкома Алексея Кушнаренко, так как в регионе на сельхозпредприятии «Восход» проводят особый эксперимент. Небывалый урожай картошки на Минщине хотят получить, организовав полив.

— Эксперимент проводим в «Восходе». Посадили картошку на злобу. И организовали полив. То ли 10, то ли 20 гектаров. Но полив, — рассказал он.

Лукашенко пояснил, что в ходе эксперимента намерены получить урожай свыше 1 тысячи центнеров с гектара. Это станет рекордом, так как средняя урожайность картофеля в Беларуси составляет примерно 300 центнеров с гектара.

— Он где-то там посмотрел. И наши сделали поливалку эту. Но это же, представляешь, в три раза меньше площадь, — поделился подробностями эксперимента белорусский лидер.

При этом Лукашенко, в целом, посоветовал заняться поливом культур в Беларуси — «хотя бы овощи, картошку эту». И сказал иметь это ввиду так как в Беларуси есть реки и озера, а вот влаги не хватает.

— Где-то фрукты, сады посадим и будем продавать. Может, теплицы, может, открытый грунт, овощи. Это надо подумать, — предложил глава республики.

Ранее Лукашенко раскритиковал власти за цены на белорусскую картошку: «Оказывается, у нас картошки нет. Выгнать руководителей!».

И еще белорусский президент посоветовал всем высаживать картошку из-за колоссального спроса.

Также Александр Лукашенко озвучил золотой стандарт развития регионов.