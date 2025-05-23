В США ястреб Купера задействовал в охоте светофор и едущие по дороге машины

«Он вылетел из кроны маленького дерева, пролетел очень низко над тротуаром вдоль ряда машин, сделал резкий поворот, пересек улицу между машинами и спикировал на что-то около одного из домов, — так описывает Динетс свою встречу с ястребом. — Позже выяснилось, что в этом доме живет большая семья, которая любит ужинать под открытым небом. На следующее утро хлебные крошки и другие остатки пищи привлекают небольшую стаю птиц: воробьев, голубей, иногда скворцов. Именно на них охотился ястреб».