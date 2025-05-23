В США ястреб Купера задействовал в охоте светофор и едущие по дороге машины

В штате Нью-Джерси молодой ястреб Купера (Astur cooperii) был замечен охотящимся около городского перекрестка, используя в качестве укрытия очередь автомобилей, ожидающих зеленого сигнала светофора. При этом очередь становилась достаточно длинной, чтобы служить целям ястреба, только тогда, когда на светофоре активировался режим пешеходного перехода. Ястреб, по-видимому, научился ориентироваться на этот звуковой сигнал и готовился к атаке, только когда он включался. Об этом американский зоолог Владимир Динетс рассказал в своей статье в журнале Frontiers in Ethology.
Охотник на малых собратьев
Впервые Динетс заметил ястреба прохладным утром поздней осени в Вест-Ориндже штата Нью-Джерси. Динетс остановился на светофоре по пути в школу, куда отвозил свою дочь, а молодой хищник отправился на охоту за завтраком. После того как Динетс наблюдал за ястребом несколько утр подряд, ученый обратил внимание на то, что тот всегда ждет звука пешеходного перехода, прежде чем сделать свой ход.
«Он вылетел из кроны маленького дерева, пролетел очень низко над тротуаром вдоль ряда машин, сделал резкий поворот, пересек улицу между машинами и спикировал на что-то около одного из домов, — так описывает Динетс свою встречу с ястребом. — Позже выяснилось, что в этом доме живет большая семья, которая любит ужинать под открытым небом. На следующее утро хлебные крошки и другие остатки пищи привлекают небольшую стаю птиц: воробьев, голубей, иногда скворцов. Именно на них охотился ястреб».
По выходным на перекрестке не было никаких автомобильных очередей, и ястреба тоже не было видно. В дождливые дни семья по соседству не ужинала на улице, и на следующее утро там не было ни стаи, ни ястреба. Казалось, что для идеальной ястребиной атаки должны были совпасть многие факторы.
Ментальная карта охотничьей территории
«Звуковой сигнал означал, что красный свет будет гореть дольше, поэтому очередь машин, ожидающих зеленого света, будет достаточно длинной, чтобы обеспечить ястребу прикрытие на всем пути к месту, где кормилась его добыча», — объяснил Динетс. Без этого звука пешеходного перехода ястреб, казалось, знал, что беспокоиться не стоит. Этот сигнал гарантировал, что хищник сможет спикировать низко по тротуару, скрытый за скоплением машин, прежде чем сделать поворот на 90 градусов через улицу, чтобы нырнуть в кормящуюся стаю добычи.
Что за птица ястреб Купера и чем она выделяется среди сородичей
Ястреб Купера — это ловкий скрытный охотник, способный совершать в воздухе резкие повороты и ускоряться, чтобы поймать добычу. Эти навыки делают его грозным хищником в естественной среде обитания, где он обычно использует в качестве укрытия опушку леса для патрулирования прилегающих открытых пространств, прежде чем атаковать добычу.
Для того чтобы охотиться таким образом, ястребам Купера нужно уметь понимать и прогнозировать поведение добычи, а также быть очень наблюдательными, для чего необходимы выдающиеся когнитивные способности. Динетс был потрясен тем, что тот ястреб сумел адаптировать эту стратегию охоты к городской среде, что говорит о его необычайном уме.