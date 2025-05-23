Минпросвещения опубликовало проект по введению в школах оценок за поведение

Министр объяснил, что для участия в пилотном проекте будут отобраны по 10 школ в каждом регионе из числа участвующих в эксперименте. Оценку за поведение введут с первого по восьмой классах. При этом Кравцов подчеркнул и важность поощрения хорошего поведения.