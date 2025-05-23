Гуманитарная помощь участникам СВО: что в нее входит и как отправить посылку на фронт

Волонтерские центры и благотворительные фонды организуют сбор гуманитарной помощи участникам СВО. В материале объясняем, что можно послать бойцам, как собрать посылку и каким образом ее отправить.
Зачем нужна гуманитарная помощь участникам СВО
Бойцов в зоне проведения специальной военной операции обычно обеспечивают всем необходимым для выполнения поставленных перед ними задач. Но этого не всегда хватает для повышения комфорта пребывания военнослужащих на передовой. В такой ситуации незаменимыми становятся посылки от волонтеров.
Гуманитарная помощь имеет большое значение для солдат. Она помогает им получить дополнительные ресурсы, сохранять энергию и хорошую физическую форму. А дополнительные техника и оборудование позволяют нести службу безопаснее и эффективнее.
Каждый груз, привезенный волонтерами благотворительных фондов — привет из дома, помощь от людей, причем часто — совсем от незнакомых для бойцов. Все это позволяет солдатам чувствовать на передовой поддержку обычных граждан.
Что входит в гуманитарную помощь солдатам
Отправить в зону СВО можно любые вещи. Например, некоторые организации даже закупают автомобили, собирают партии беспилотников и тепловизоров. Но военнослужащие также могут нуждаться в определенном наборе повседневных товаров.
Продукты, медикаменты, средства гигиены
Питание бойцов помогут разнообразить:
- продукты быстрого приготовления (лапша, каши, картофельное пюре);
- шоколад и сладости;
- орехи и сухофрукты;
- печенье, пряники и сушки;
- чай или кофе, сахар.
На передовой пригодятся:
- зубная паста и щетка;
- одноразовые бритвы;
- пена для бритья и средства после бритья;
- гигиенические салфетки и одноразовые полотенца;
- щипцы для стрижки ногтей.
Из медицинских препаратов самыми актуальными будут:
- жгуты и турникеты;
- зеленка и йод;
- марлевые бинты и пластыри;
- крем-мазь от ожогов и гидрогель ранозаживляющий;
- перекись водорода;
- детский крем.
Одежда, снаряжение, техника
В зоне СВО особенно востребованы:
- термобелье и нательное белье;
- резиновые сапоги и берцы;
- перчатки тактические и теплые рукавицы;
- кофты с капюшоном и балаклавы;
- тактические очки;
- тактические наушники.
Также военнослужащим очень пригодятся:
- газовые горелки и топливо к ним;
- термосы;
- фонарики, налобные фонари и батарейки;
- туристические сиденья и коврики;
- дождевики и стельки;
- спальные мешки.
Что можно и что нельзя передавать
В посылку можно положить любые вещи, необходимые военнослужащим в быту. Однако есть перечень предметов, которые категорически запрещены к передаче в зону СВО:
- любые виды оружия;
- все наркотические и сильнодействующие препараты;
- взрывчатые и легковоспламеняющиеся предметы (за исключением топлива для горелок);
- любые виды ядов, в том числе и средства от крыс или паразитов;
- деньги в купюрах или монетах;
- скоропортящиеся продукты.
Как собрать и упаковать гуманитарную помощь участникам СВО
Составили пошаговую инструкцию для людей, которые хотят помочь и отправить посылку на передовую.
1. Прежде всего, нужно определиться, что именно необходимо бойцам. Для этого можно присоединиться к одной из специализированных групп в социальных сетях. Там публикую запросы, поступающие от участников СВО.
2. Если хочется помочь конкретному подразделению, то необходимую информацию можно найти в мессенджерах или социальных сетях бойцов. Обычно там есть информация о волонтерах, собирающих груз для бойцов.
3. В посылке должны быть только новые и качественные вещи. Использованная одежда или оборудование для гуманитарной помощи не подходят.
4. Вещи для военнослужащих нужно упаковать в картонную коробку и промаркировать ее пометкой «СВО». К посылке необходимо приложить опись, в которой следует указать все передаваемые позиции и их количество. В адресных посылках указываются также данные военнослужащего (ФИО, место нахождения
5. Собранный груз нужно передать в организацию, занимающейся отправкой гуманитарной помощи.
Куда передать гуманитарную помощь участникам СВО
Рассмотрим подробнее, как организовать доставку собранных посылок на передовую.
Волонтерские и общественные организации
В 2025 году по всей стране работают волонтерские организации и фонды. Проще всего обратиться в штабы #МЫВМЕСТЕ, специализирующиеся на доставке гуманитарной помощи в зону СВО. В организации из пожертвований компаний, бизнеса и простых граждан формируют груз, который затем под сопровождением представителей фонда отвозят солдатам.
Адреса пунктов сбора и логистика
Чтобы уточнить, где именно находятся подобные пункты, нужно обратиться в администрацию района проживания или поискать данные в социальных сетях. Отметим некоторые волонтерские штабы в крупных городах РФ.
|Москва
|Санкт-Петербург
|Екатеринбург
|Краснодар
Как отправить посылку самостоятельно
Родственники военнослужащих могут отправить посылки через ближайшее отделение «Почты России». Адреса воинских частей, где служат их родные, можно узнать у самих бойцов или в военкоматах по месту призыва.
То же самое могут сделать и сторонние неравнодушные люди. Для этого им нужно в почтовом отделении указать адрес: 103400, «город Москва — 400», ФИО военнослужащего и номер воинской части. Посылку весом до 10 кг отправляют совершенно бесплатно.
Как участнику СВО или его семье получить помощь
Хотя для поддержки бойцов и членов их семей предусмотрено немало государственных мер, иногда им все равно нужна дополнительная помощь.
Куда обращаться — государственные и частные фонды
В 2025 году военнослужащим и его родным могут оказать помощь специализированные фонды, которые работают как при помощи господдержки, так и на частные пожертвования. Они обеспечивают комплексное сопровождение участников и ветеранов СВО, членов семей погибших военнослужащих.
Широко распространены филиалы фондов «Защитники Отечества», «Народный Фронт. Все для Победы!», «ЗаЩИТа», «Своих не бросаем». Известны также «Благотворительный фонд Захара Прилепина» и фонд «Великое отечество».
Какие документы нужны для запроса
Для получения помощи понадобится ряд документов:
- заявление или оформленный запрос;
- документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение ветерана боевых действий или другой документ участника СВО;
- выписной эпикриз из медучреждения (для помощи в реабилитации или лечении).
Членам семьи военнослужащего понадобится также подтвердить, что они родственники и живут вместе. Кроме того, могут понадобиться и дополнительные документы — в зависимости от вида помощи.
Способы связи и примеры заявлений
Связаться с представителями фонда можно через онлайн-форму на официальном сайте. Также остаются возможности отправить электронное письмо или позвонить по телефону горячей линии. Некоторые государственные фонды принимают заявки и через портал Госуслуг.
Государственные меры и координация помощи участникам СВО
Различные ведомства и государство оказывают всестороннюю поддержку доставке гуманитарной помощи в зону СВО. Некоммерческие фонды создаются по всей стране, и практически в каждом населенном пункте они осуществляют сбор средств и необходимых военнослужащим предметов.
В настоящее время для защиты права участников СВО и их семей обеспечивает множество законодательных актов. Отметим основные:
- ФЗ № 76-ФЗ от 27 мая 1998 года «О статусе военнослужащих»;
- ФЗ № 5-ФЗ от 12 января 1995 года «О ветеранах»;
- ФЗ № 166-ФЗ от 15 декабря 2001 года «О социальном обеспечении граждан, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;
- указы Президента РФ и постановления Правительства, касающиеся вопросов социальной защиты участников СВО.
Кроме того, в каждом из регионов Российской Федерации местные власти приняли законы на местном уровне, дающие участникам СВО дополнительные преференции или обеспечивающие льготы.
А в апреле 2025 года на заседании комиссии по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства рассмотрели вопрос о создании единого стандарта для мер поддержки в стране.