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Гуманитарная помощь участникам СВО: что в нее входит и как отправить посылку на фронт

В зоне специальной военной операции солдаты и офицеры несут нелегкую службу. Лучше справляться с этой задачей участникам СВО помогает поддержка от мирных граждан и гуманитарная помощь.

Василий Бахолдин
Автор Новости Mail
Бойцы СВО.
Источник: РИА "Новости"

Волонтерские центры и благотворительные фонды организуют сбор гуманитарной помощи участникам СВО. В материале объясняем, что можно послать бойцам, как собрать посылку и каким образом ее отправить.

Зачем нужна гуманитарная помощь участникам СВО

Бойцов в зоне проведения специальной военной операции обычно обеспечивают всем необходимым для выполнения поставленных перед ними задач. Но этого не всегда хватает для повышения комфорта пребывания военнослужащих на передовой. В такой ситуации незаменимыми становятся посылки от волонтеров.

Гуманитарная помощь имеет большое значение для солдат. Она помогает им получить дополнительные ресурсы, сохранять энергию и хорошую физическую форму. А дополнительные техника и оборудование позволяют нести службу безопаснее и эффективнее.

Каждый груз, привезенный волонтерами благотворительных фондов — привет из дома, помощь от людей, причем часто — совсем от незнакомых для бойцов. Все это позволяет солдатам чувствовать на передовой поддержку обычных граждан.

Что входит в гуманитарную помощь солдатам

Отправить в зону СВО можно любые вещи. Например, некоторые организации даже закупают автомобили, собирают партии беспилотников и тепловизоров. Но военнослужащие также могут нуждаться в определенном наборе повседневных товаров.

Продукты, медикаменты, средства гигиены

Питание бойцов помогут разнообразить:

  • продукты быстрого приготовления (лапша, каши, картофельное пюре);
  • шоколад и сладости;
  • орехи и сухофрукты;
  • печенье, пряники и сушки;
  • чай или кофе, сахар.

На передовой пригодятся:

  • зубная паста и щетка;
  • одноразовые бритвы;
  • пена для бритья и средства после бритья;
  • гигиенические салфетки и одноразовые полотенца;
  • щипцы для стрижки ногтей.

Из медицинских препаратов самыми актуальными будут:

  • жгуты и турникеты;
  • зеленка и йод;
  • марлевые бинты и пластыри;
  • крем-мазь от ожогов и гидрогель ранозаживляющий;
  • перекись водорода;
  • детский крем.

Одежда, снаряжение, техника

В зоне СВО особенно востребованы:

  • термобелье и нательное белье;
  • резиновые сапоги и берцы;
  • перчатки тактические и теплые рукавицы;
  • кофты с капюшоном и балаклавы;
  • тактические очки;
  • тактические наушники.

Также военнослужащим очень пригодятся:

  • газовые горелки и топливо к ним;
  • термосы;
  • фонарики, налобные фонари и батарейки;
  • туристические сиденья и коврики;
  • дождевики и стельки;
  • спальные мешки.

Гуманитарная помощь.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Что можно и что нельзя передавать

В посылку можно положить любые вещи, необходимые военнослужащим в быту. Однако есть перечень предметов, которые категорически запрещены к передаче в зону СВО:

  • любые виды оружия;
  • все наркотические и сильнодействующие препараты;
  • взрывчатые и легковоспламеняющиеся предметы (за исключением топлива для горелок);
  • любые виды ядов, в том числе и средства от крыс или паразитов;
  • деньги в купюрах или монетах;
  • скоропортящиеся продукты.

Как собрать и упаковать гуманитарную помощь участникам СВО

Составили пошаговую инструкцию для людей, которые хотят помочь и отправить посылку на передовую.

1. Прежде всего, нужно определиться, что именно необходимо бойцам. Для этого можно присоединиться к одной из специализированных групп в социальных сетях. Там публикую запросы, поступающие от участников СВО.

2. Если хочется помочь конкретному подразделению, то необходимую информацию можно найти в мессенджерах или социальных сетях бойцов. Обычно там есть информация о волонтерах, собирающих груз для бойцов.

3. В посылке должны быть только новые и качественные вещи. Использованная одежда или оборудование для гуманитарной помощи не подходят.

4. Вещи для военнослужащих нужно упаковать в картонную коробку и промаркировать ее пометкой «СВО». К посылке необходимо приложить опись, в которой следует указать все передаваемые позиции и их количество. В адресных посылках указываются также данные военнослужащего (ФИО, место нахождения и т. д.).

5. Собранный груз нужно передать в организацию, занимающейся отправкой гуманитарной помощи.

Куда передать гуманитарную помощь участникам СВО

Рассмотрим подробнее, как организовать доставку собранных посылок на передовую.

Волонтерские и общественные организации

В 2025 году по всей стране работают волонтерские организации и фонды. Проще всего обратиться в штабы #МЫВМЕСТЕ, специализирующиеся на доставке гуманитарной помощи в зону СВО. В организации из пожертвований компаний, бизнеса и простых граждан формируют груз, который затем под сопровождением представителей фонда отвозят солдатам.

Адреса пунктов сбора и логистика

Чтобы уточнить, где именно находятся подобные пункты, нужно обратиться в администрацию района проживания или поискать данные в социальных сетях. Отметим некоторые волонтерские штабы в крупных городах РФ.

Москва
Единый центр поддержки — Береговой проезд, д. 8, стр. 2;
Центр «Мосволонтер» — Ленинградский проспект, 5, строение 1
Санкт-Петербург
Пункт сбора «Ленинградский доброволец» — Адмиралтейский район, м. Технологический Институт, Батайский пер д. 4;
Пункт «Патриот» — бульвар Трудящихся, 12 к3 лит В
Екатеринбург
Ресурсный центр «Дом добровольцев» — ул. Крылова, 2;
Филиал фонда «Защитники Отечества» —  ул. Малышева, 31д
Краснодар
Пункты фонда «Добро и Дело»: ул. Головатого, 174; ул. Московская, 148, лит 1; ул. Сормовская, 5/1

Как отправить посылку самостоятельно

Родственники военнослужащих могут отправить посылки через ближайшее отделение «Почты России». Адреса воинских частей, где служат их родные, можно узнать у самих бойцов или в военкоматах по месту призыва.

То же самое могут сделать и сторонние неравнодушные люди. Для этого им нужно в почтовом отделении указать адрес: 103400, «город Москва — 400», ФИО военнослужащего и номер воинской части. Посылку весом до 10 кг отправляют совершенно бесплатно.

Кадеты собирают гуманитарную помощь.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Как участнику СВО или его семье получить помощь

Хотя для поддержки бойцов и членов их семей предусмотрено немало государственных мер, иногда им все равно нужна дополнительная помощь.

Куда обращаться — государственные и частные фонды

В 2025 году военнослужащим и его родным могут оказать помощь специализированные фонды, которые работают как при помощи господдержки, так и на частные пожертвования. Они обеспечивают комплексное сопровождение участников и ветеранов СВО, членов семей погибших военнослужащих.

Широко распространены филиалы фондов «Защитники Отечества», «Народный Фронт. Все для Победы!», «ЗаЩИТа», «Своих не бросаем». Известны также «Благотворительный фонд Захара Прилепина» и фонд «Великое отечество».

Какие документы нужны для запроса

Для получения помощи понадобится ряд документов:

  • заявление или оформленный запрос;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • удостоверение ветерана боевых действий или другой документ участника СВО;
  • выписной эпикриз из медучреждения (для помощи в реабилитации или лечении).

Членам семьи военнослужащего понадобится также подтвердить, что они родственники и живут вместе. Кроме того, могут понадобиться и дополнительные документы — в зависимости от вида помощи.

Способы связи и примеры заявлений

Связаться с представителями фонда можно через онлайн-форму на официальном сайте. Также остаются возможности отправить электронное письмо или позвонить по телефону горячей линии. Некоторые государственные фонды принимают заявки и через портал Госуслуг.

Письмо с просьбой.
Источник: офицерскаячесть.рф

Государственные меры и координация помощи участникам СВО

Различные ведомства и государство оказывают всестороннюю поддержку доставке гуманитарной помощи в зону СВО. Некоммерческие фонды создаются по всей стране, и практически в каждом населенном пункте они осуществляют сбор средств и необходимых военнослужащим предметов.

В настоящее время для защиты права участников СВО и их семей обеспечивает множество законодательных актов. Отметим основные:

  • ФЗ № 76-ФЗ от 27 мая 1998 года «О статусе военнослужащих»;
  • ФЗ № 5-ФЗ от 12 января 1995 года «О ветеранах»;
  • ФЗ № 166-ФЗ от 15 декабря 2001 года «О социальном обеспечении граждан, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;
  • указы Президента РФ и постановления Правительства, касающиеся вопросов социальной защиты участников СВО.

Кроме того, в каждом из регионов Российской Федерации местные власти приняли законы на местном уровне, дающие участникам СВО дополнительные преференции или обеспечивающие льготы.

А в апреле 2025 года на заседании комиссии по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства рассмотрели вопрос о создании единого стандарта для мер поддержки в стране.