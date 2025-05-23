Гуманитарная помощь участникам СВО: что в нее входит и как отправить посылку на фронт

Бойцов в зоне проведения специальной военной операции обычно обеспечивают всем необходимым для выполнения поставленных перед ними задач. Но этого не всегда хватает для повышения комфорта пребывания военнослужащих на передовой. В такой ситуации незаменимыми становятся посылки от волонтеров.