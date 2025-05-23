«Максимально жду матча»: Дзюба — о настрое перед игрой с «Локомотивом» в Самаре

24-й номер тольяттинцев объяснил, что уже хочет отдохнуть, но напоследок надеется взять вверх над своим бывшим клубом.
«Акрон» примет «железнодорожников» на «Солидарность Самара Арене» 24 мая. Это встреча последнего тура нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. В случае победы подопечные Заура Тедеева могут ворваться в топ-8 лиги в дебютном сезоне.
В разговоре с «Матч ТВ» нападающий «красно-черных» подчеркнул:
«Если честно, хочется передохнуть, сезон получился непростой. Но к “Локомотиву” готовимся. В первую очередь хочется выиграть, это прямо обязательно. А если смогу забить — вдвойне круто. Но готов максимально, жду матча».
При этом Артем Дзюба был в составе москвичей с февраля 2023-го по сентябрь 2024-го. Хотя вне заявки находился с июля того года. В 39 встречах забил 12 голов и отдал девять результативных передач.
Недавно сообщали, что 36-летний форвард «молодых и звонких» останется в профессиональном футболе еще как минимум на сезон.
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!