В минтрансе Ростовской области признали небезопасными QR-коды в автобусах

В Ростовской области сейчас прорабатывают наиболее эффективные способы обратной связи с пассажирами автобусов. В частности, решение с QR-кодами в салонах потребовало дополнительной доработки, сообщила в Telegram заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
— Ранее анонсировали размещение QR-кодов в автобусах. К сожалению, мы столкнулись с важным вопросом: безопасность. Необходимо защитить пассажиров от мошенников, которые могут использовать поддельные QR-коды. Мы не отказались от идеи и активно работаем над решением этой проблемы, — написала Алена Беликова.
Альтернативными вариантами в сложившейся ситуации могут быть бот обратной связи в поисковике или QR-коды с голографической защитой, которые почти невозможно подделать.
— Как только протестируем и внедрим безопасное решение, QR-коды появятся во всех видах общественного транспорта. Прошлый QR-код, который мы планировали разместить в автобусах, сейчас там отсутствует, но он продолжает работать. Также пока можно воспользоваться специальной ссылкой для обратной связи, — добавила Алена Беликова.