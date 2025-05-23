В минтрансе Ростовской области признали небезопасными QR-коды в автобусах

— Как только протестируем и внедрим безопасное решение, QR-коды появятся во всех видах общественного транспорта. Прошлый QR-код, который мы планировали разместить в автобусах, сейчас там отсутствует, но он продолжает работать. Также пока можно воспользоваться специальной ссылкой для обратной связи, — добавила Алена Беликова.