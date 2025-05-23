Сакральные знаки на коже. У мумии из Анд обнаружены необычные татуировки

Также ученых удивила краска, которая была использована для татуировок: она состояла из редких минералов — магнетита и пироксена. Это первый известный пример использования столь необычных пигментов. Обычно в практике нательной живописи доколумбовых культур применялся древесный уголь, но в данном случае его на мумии не было.