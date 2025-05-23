Сакральные знаки на коже. У мумии из Анд обнаружены необычные татуировки

Команда итальянских исследователей обнаружила редкие татуировки на мумифицированных останках женщины, жившей в
Принадлежала к слою элиты
«Татуировка была широко распространенной культурной практикой в прошлом и, по-видимому, очень устойчивой, — пишут исследователи в статье, опубликованной в Journal of Cultural Heritage. — Древняя татуированная мумифицированная кожа важна для улучшения нашего понимания этих привычек в прошлых культурах. Однако археологические находки часто не содержат хорошо сохранившихся мягких тканей, а значит, и татуированной кожи».
Объектом исследования стала женская мумия, находящаяся в экспозиции Музея антропологии и этнографии Туринского университета. Она была найдена при раскопках в Андах, привезена в Европу около ста лет назад и до недавнего времени считалась слабо изученной. А нанесенные на тело татуировки были малозаметными из-за потемневшей кожи.
Сотрудники Туринского университета применили методы инфракрасной съемки и химико-физического анализа, и они позволили обнаружить три едва заметных рисунка на коже — прямые линии на щеках от уха до рта и S-образную метку на запястье.
Что означают нанесенные изображения, исследователи не знают, но предполагают, что они говорят о принадлежности их обладательницы к слою элиты и возможному участию в сакральных ритуалах.
Обычно применялся древесный уголь
Также ученых удивила краска, которая была использована для татуировок: она состояла из редких минералов — магнетита и пироксена. Это первый известный пример использования столь необычных пигментов. Обычно в практике нательной живописи доколумбовых культур применялся древесный уголь, но в данном случае его на мумии не было.
Дополнительные анализы показали, что пигменты имеют местное происхождение и могли добываться в перуанских высокогорьях. Отсутствие угля в составе краски, по мнению специалистов, свидетельствует о преднамеренном выборе минералов, что подчеркивает культурную значимость этих татуировок и тот самый высокий социальный статус этой женщины. Ранее подобные татуировки на других мумиях из этого региона не встречались, что делает находку уникальной.
По словам итальянских исследователей, эта работа не только расширяет знания о практике татуирования в доколумбовой Америке, но и ставит новые вопросы о роли таких символов в жизни древних сообществ.