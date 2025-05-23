В воскресенье в Перми изменится движение общественного транспорта

Так, с 00:50 до 18:00 автобусы № 7 и № 41 будут разворачиваться на улице Попова. Автобусы № 10, № 14, № 33, № 50, № 60 и № 81 пойдут в объезд по Екатерининской, Луначарского и Попова. Автобус № 72 развернется через улицу Попова, не доезжая до ЦУМа. Трамваи № 4 и № 7 вместо улицы Ленина пойдут по Революции.