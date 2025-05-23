В воскресенье в Перми изменится движение общественного транспорта

25 мая в связи с проведением Пермского полумарафона ЗаБег РФ в центре города будет ограничено движение. Соответственно изменятся и маршруты общественного транспорта.
Так, с 00:50 до 18:00 автобусы № 7 и № 41 будут разворачиваться на улице Попова. Автобусы № 10, № 14, № 33, № 50, № 60 и № 81 пойдут в объезд по Екатерининской, Луначарского и Попова. Автобус № 72 развернется через улицу Попова, не доезжая до ЦУМа. Трамваи № 4 и № 7 вместо улицы Ленина пойдут по Революции.
Кроме того, с 07:00 до 15:00 изменятся маршруты автобусов № 3, № 51 и № 71. Автобусы № 3 и № 71 пойдут до Екатерининской, разворачиваясь через улицы Газеты «Звезда» и Пушкина. Автобус № 51 временно будет ходить до остановки ПНИПУ.