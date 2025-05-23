В Минске молодой мужчина провалился в вентшахту жилого дома

В Минске вызвали МЧС из-за человека в вентиляционной шахте жилого дома. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел в жилом доме на улице Кижеватова. В МЧС позвонила жительница многоэтажки, сообщив, что в вентшахте застрял человек.
Вскоре на место ЧП прибыли подразделения МЧС. Человека в вентиляционной шахте спасатели обнаружили на уровне второго этажа многоэтажного дома. Чтобы его спасти сотрудникам МЧС потребовались спасательная тренога, альпинистское оборудование и снаряжение.
Работники МЧС извлекли молодого мужчину и передали пострадавшего медикам.
Пока не сообщается, как минчанин оказался в вентиляционной шахте.
Еще СК сообщил, что шестимесячная и трехлетняя девочки погибли на пожаре в деревне под Каменцем. Позднее МЧС сообщило подробности о пожаре под Каменцем, где погибли двое маленьких детей.
Тем временем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.