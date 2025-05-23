В Иркутске перекроют центральные улицы из-за марафона «ЗаБег.РФ»

— Под ограничения попадет целый ряд центральных улиц: участок Цесовской Набережной от Чудотворской до бульвара Гагарина, бульвар Гагарина от Цесовской Набережной до Красного Восстания, улица Карла Маркса от бульвара Гагарина до 5-й Армии, 5-я Армия от Карла Маркса до Чкалова, а также улица Чкалова от 5-й Армии до бульвара Гагарина, — сообщают в агентстве.