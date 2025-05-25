Кроссворд на 25 мая 2025

25 мая отмечает день рождения ирландский актер Киллиан Мерфи. За годы карьеры он стал одним из самых узнаваемых лиц в мировом кино — от театральных спектаклей до блокбастеров Кристофера Нолана. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить известные фильмы и роли этого выдающегося актера.