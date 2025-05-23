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В Альметьевске ограничат продажу алкоголя в дни ближайших массовых мероприятий

В Альметьевском районе ограничат продажу алкоголя в дни массовых мероприятий. Запрет на реализацию спиртного будет действовать 24 мая, 1, 8 и 28 июня.

Об этом сообщает пресс-служба исполкома района.

Алкоголь будет запрещено продавать 24 мая — в День последнего звонка, 1 июня — в День защиты детей, 8 июня — на Сабантуй и 28 июня — в День молодежи и выпускной бал.

«Данное решение направлено на создание безопасной и комфортной обстановки для всех участников праздников и мероприятий, а также на профилактику правонарушений», — сообщили в исполкоме.

Ранее в Татарстане предложили запретить открытое размещение алкоголя в магазинах. Отмечается, что инициатива может выйти на федеральный уровень.