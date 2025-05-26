Ответы на кроссворд от 25 мая 2025: интересные факты про Киллиана Мерфи

1. Бойл

В 2002 году Киллиан Мерфи получил главную роль в постапокалиптическом фильме Дэнни Бойла «28 дней спустя», сыграв Джима — одного из немногих выживших после пандемии. Его персонаж просыпается в опустевшем лондонском госпитале и сталкивается с миром, превратившимся в безлюдную пустыню. Кастинг-директор Гейл Стивенс предложила Мерфи на роль после его работы в «Дискосвиньях». Фильм стал кассовым хитом, особенно в Северной Америке, и вывел Мерфи на международную сцену. Его работу высоко оценили критики, назвав его «Прорывом года».