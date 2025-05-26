Ответы на кроссворд от 25 мая 2025: интересные факты про Киллиана Мерфи

По горизонтали:
1. Бойл
В 2002 году Киллиан Мерфи получил главную роль в постапокалиптическом фильме Дэнни Бойла «28 дней спустя», сыграв Джима — одного из немногих выживших после пандемии. Его персонаж просыпается в опустевшем лондонском госпитале и сталкивается с миром, превратившимся в безлюдную пустыню. Кастинг-директор Гейл Стивенс предложила Мерфи на роль после его работы в «Дискосвиньях». Фильм стал кассовым хитом, особенно в Северной Америке, и вывел Мерфи на международную сцену. Его работу высоко оценили критики, назвав его «Прорывом года».
2. Радио
С 2020 года Киллиан Мерфи является ведущим авторской радиопрограммы «Limited Edition» на BBC Radio 6 Music. В шоу он делится любимой музыкой из личной коллекции и отвечает на вопросы слушателей. К 2024 году вышло три сезона, включающих 28 эпизодов.
3. Группа
Киллиан Мерфи вместе с братом создал несколько музыкальных групп, наиболее успешной из которых стала «The Sons of Mr. Green Genes». Название было вдохновлено композицией Фрэнка Заппы из альбома «Hot Rats». По словам Мерфи, их творчество отличалось эксцентричными текстами и длинными гитарными соло. Хотя лейбл Acid Jazz Records предложил контракт на пять альбомов, братья отказались, чтобы сохранить контроль над своими песнями.
4. Марка
В 2008 году ирландская почтовая служба An Post выпустила серию марок, посвященную кино, и включила в нее изображение Киллиана Мерфи, основанное на кадре из фильма «Ветер, который качает вереск».
5. Альбом
В 2015 году Киллиан Мерфи участвовал в записи альбома «8:58» Пола Хартнолла, исполнив вокальные партии в треках «8:58» и «The Clock». Их знакомство произошло во время работы Хартнолла над музыкой ко второму сезону «Острых козырьков».
По вертикали:
1. Барби
21 июля 2023 года в США и Канаде состоялся одновременный прокат двух популярных фильмов — «Барби» и «Оппенгеймер». Этот феномен стал интернет-мемом, представляющим соединение названий двух противоположных жанров: фэнтезийной комедии Греты Гервиг о кукле и биографического триллера Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы. Сообщество отреагировало шутками, а СМИ назвали этот случай «событием года в кино». Стратегия одновременного выхода связана с контрпрограммированием, когда два разных жанра выходят в один день для привлечения широкой аудитории.
2. Рейс
В 2005 году Киллиан Мерфи исполнил роль Джексона Риппнера — террориста, угрожающего героине Рейчел Макадамс в триллере Уэса Крейвена «Ночной рейс». Критик Манола Даргис похвалила его за создание «идеального кинозлодея» с ледяными голубыми глазами и волчьим оскалом, внушающим страх. Картина получила хорошие отзывы и заработала почти 100 миллионов долларов.
3. Фишер
В 2010 году Киллиан Мерфи снялся в фильме Кристофера Нолана «Начало», сыграв Роберта Фишера — наследника бизнес-империи, чье сознание становится полем для сложной операции. Персонаж назван в честь шахматиста Бобби Фишера. Его отца — Мориса Фишера — зовут в честь художника М. К. Эшера, чьи работы вдохновили визуальные эффекты фильма, например, «Лестницы Пенроуза». «Начало» — третий фильм Нолана, где Мерфи изображен с мешком на голове.
4. Пекло
В 2007 году Мерфи снялся в научно-фантастическом фильме Дэнни Бойла «Пекло», исполнив роль астронавта, участвующего в миссии по спасению Солнца. Космический корабль носит имя персонажа древнегреческого мифа Икара, символизирующего предел возможностей человека. Во время съемок актеры жили вместе для создания реалистичной атмосферы. Мерфи консультировался по физике у Брайана Кокса и посетил ЦЕРН на границе Швейцарии и Франции, где наблюдал за учеными.
5. Нолан
В биографическом триллере Кристофера Нолана Мерфи сыграл Роберта Оппенгеймера — «отца атомной бомбы». Это шестой совместный проект режиссера и актера, но первый, где Мерфи исполнил главную роль. Он радикально похудел для точности образа и изучил множество материалов о жизни ученого, также вдохновляясь образом Дэвида Боуи 70-х годов. Фильм собрал почти миллиард долларов и был высоко оценен критиками. За эту работу Мерфи получил «Золотой глобус», BAFTA, SAG и премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Интересные факты о Киллиане Мерфи:
- Отсутствие активности в соцсетях и холодное поведение Киллиана Мерфи породили многочисленные мемы, высмеивающие его невозмутимость на интервью и пресс-конференциях. В 2017 году, когда его спросили о меме «Разочарованный Киллиан Мерфи», он ответил: «А что такое мем?» В 2023 году усталый взгляд Мерфи вновь стал популярным мемом.
- В сентябре 1996 года Киллиан Мерфи дебютировал на сцене в роли подростка из Корка в пьесе Энды Уолша «Дискосвиньи». Постановка о разрушительных отношениях в сюрреалистическом Корке изначально должна была идти три недели, но благодаря успеху она отправилась в двухлетнее турне по Европе, Канаде и Австралии. Уолш отметил, что в Мерфи увидел человека с необычной харизмой и сильной энергетикой. Мерфи же иронизировал, что его самоуверенность идеально подошла к роли.
- Киллиан Мерфи активно участвует в общественной жизни Ирландии, фокусируясь на социальной справедливости и гражданской активности. В 2007 году он присоединился к кампании Rock the Vote Ireland, призывая молодежь к участию в выборах. Также он поддерживал Focus Ireland, выступая за права бездомных. В 2011 году стал покровителем Центра исследований детства и семьи при Ирландском университете Голуэя, связанного с ЮНЕСКО.
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