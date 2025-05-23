В Екатеринбурге изменят три автобусных маршрута

У маршрута № 46 «Ландау — Папанина» будет отменена конечная остановка «ТЦ Лента», его направят до остановки «Ландау» на улице Рябинина. 50-й продлят до остановки «Широкая Речка» через остановки «Евгения Савкова» и «Архитектора Белянкина». А 55-й продлят до остановки «посёлок Мичуринский (сады)».