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Алтай, Таиланд, Абхазия: новосибирцы определились с планами на отпуск

Большинство жителей региона собираются в отпуск в июле.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Совместное исследование рекрутинговой платформы hh.ru и сервиса бронирования Островок показало, как жители Новосибирской области планируют провести отпуск в текущем году. Согласно данным, 72% опрошенных пока только выбирают даты и направления для отдыха, 19% уже успели отдохнуть, а 9% не планируют брать отпуск в этом сезоне.

Самым популярным месяцем для отпуска стал июль — его выбрали 60% респондентов. На втором месте август с 42%, следом идёт сентябрь, который предпочитают 30% новосибирцев, особенно те, кто любит отдыхать в бархатный сезон. Июнь и октябрь набрали по 25% голосов.

Среди российских направлений лидируют Алтайский край, Краснодарский край и Санкт-Петербург. За границей новосибирцы чаще всего выбирают Таиланд, Абхазию и Турцию. Также в списке популярных стран оказались Китай, Вьетнам и Кипр.

Что касается формата отдыха, то почти половина опрошенных (48%) предпочитает активный отдых — походы, велотуры и горные экскурсии. Пляжный отдых выбрали 41% респондентов, а экскурсионные туры — 36%. Каждый четвёртый планирует отдых в спа-отелях или на даче.

Бюджет на отпуск у новосибирцев различается. 14% готовы потратить более 100 тысяч рублей, 17% планируют уложиться в 20−40 тысяч, а 10% — в сумму до 20 тысяч рублей. При этом 28% пока не определились с расходами.