Налоговые льготы участникам СВО в 2025 году: что положено и как оформить

Специальные налоговые льготы участникам СВО и их семьям — одна из мер поддержки тех, кто отправился в зону боевых действий. Рассказываем, кто имеет на них право, на какие налоги действуют послабления и как правильно оформить все документы.
Кто имеет право на налоговые льготы в 2025 году
Разберем подробно, какие категории граждан, связанных со специальной военной операцией, могут рассчитывать на льготу.
Ветераны СВО
Соответствующий статус могут получить все военнослужащие, принимавшие участие в военных действиях. К ним относят мобилизованных граждан, добровольцев, солдат ВС ЛНР и ДНР, а также других воинских формирований, действовавших на территории республик в соответствующий период.
Могут претендовать на льготы и гражданские лица, выполнявших профессиональные задачи в зоне СВО. Для подтверждения статуса им нужно получить удостоверение установленного образца: его выдает специальная комиссия.
Военнослужащие в зоне СВО
В эту категорию входят все военные, заключившие контракты с Минобороны РФ. При этом мобилизованные граждане юридически приравниваются к военнослужащим-контрактникам. Они пользуются теми же правами и льготами, а после завершения службы имеют возможность получить статус ветерана.
Также к военнослужащим приравнивают граждан, заключивших контракт на службу в добровольческом отряде или в организации, содействующей выполнению задач ВС РФ.
Сотрудники государственных ведомств
К участникам СВО могут приравнять лиц, служащих в войсках национальной гвардии РФ или ФСБ, сотрудников органов внутренних дел РФ, выполняющих задачи вблизи территории проведения специальной военной операции.
На такой же статус могут рассчитывать выполнявшие обязанности в зоне СВО работники СК России, пожарные, сотрудники ФСИН, работники прокуратуры. Подробный перечень указан в подпунктах статье 407 НК РФ.
Семьи участников СВО
Право на льготы имеют члены семей всех вышеперечисленных категорий. Речь идет о супругах участников СВО, их детях до 18 лет, детях-инвалидах старше 18 лет, обучающихся очно студентах (до 23 лет) и всех иждивенцах.
Для подтверждения статуса им понадобится удостоверить родственные связи с военнослужащим и предъявить документы о совместном проживании.
Какие налоговые льготы положены участникам СВО и их семьям
Скидки и послабления можно получить по следующим направлениям.
Налог на имущество
Выше обозначенные категории граждан освобождаются от такого налога на жилье, гараж, землю или машину. Исключение составляет имущество, которые используется для предпринимательской деятельности. Льгота распространяется на весь календарный год, в течение которого плательщика привлекали в военной службе.
При этом важно отметить, что льготу можно использовать только на одну единицу собственности: один дом, один автомобиль и так далее. Если дома в собственности два или более, то за все остальные налог все равно начислят. Местное отделение ФНС рассчитает сумму самостоятельно и пришлет уведомление.
Транспортный налог
Что касается транспортного налога, то размер льгот и категории, которым они положены, определяют законодательные органы субъектов РФ. В каждом регионе они могут быть своими.
Земельный налог
По данному направлению уже имеются льготы, утвержденные на федеральном уровне. Например, ветеранам СВО общую налогооблагаемую базу уменьшают на величину кадастровой стоимости шести соток принадлежащей плательщику земли.
Помимо этого власти отдельных муниципалитетов и законодатели субъектов РФ имеют право установить дополнительные послабления для участников СВО и членов их семей.
НДФЛ
От налога на доходы физических лиц как такового военнослужащие не освобождаются — они продолжают платить его по обычной ставке. Однако с некоторых доходов участника СВО НДФЛ все же не взимают. Это:
- любые безвозмездные выплаты, полученные в связи с прохождением военной службы;
- материальная помощь, выплаченная при заключении контракта;
- выплаты по ранению, а также компенсации в связи с травмами или полученным вредом здоровью;
- все виды компенсаций, установленных действующими законами РФ и связанные с возмещением вреда здоровью.
Отсрочка
Если гражданин оказался мобилизован, он имеет право на отсрочку следующих налоговых платежей:
- всех налогов (кроме НДФЛ, который платит работодатель, и налога на прибыль);
- большинства сборов (за исключением государственных пошлин и особой платы за использование животного мира);
- страховых взносов.
Кроме того, участники СВО, не успевшие подать налоговую декларацию, имеют право сделать это уже после возвращения домой.
Как оформить и получить налоговые льготы
Для получения налоговых преференций нужно пройти определенную процедуру.
1. Узнать о льготах
Так как в каждом из субъектов страны виды льгот по налогам могут различаться, их получателям следует ознакомиться с соответствующим перечнем на официальных ресурсах Федеральной налоговой службы. На сайте последне имеется специальный сервис со справочной информацией.
2. Подать заявление
Имеющие право на льготу граждане могут в любое время направить соответствующее заявление в ФНС. Сделать это можно через кабинет налогоплательщика, по почте, в любом МФЦ или лично обратившись в отделение налоговой службы.
Важно отметить, что услуга предоставляется в проактивном порядке, то есть ФНС пересчитает налог и без обращения человека. Основанием для этого станет информация, которая попадет в налоговые органы в рамках межведомственного обмена.
3. Проверить начисления налога
Если статус обратившегося лица подтвердился, ему пересчитают плату по налогам. Сведения об этом появятся в личном кабинете налогоплательщика. Также нужную информацию укажут в уведомлении о предоставлении льготы и в уведомлениях о перерасчете суммы налоговых платежей.
Если же по каким-то причинам информация оказалась неверной, получатель льготы может написать письмо в ФНС. Либо там действительно вышла ошибка, либо в ведомстве пояснят, почему расчет оказался именно таким.
Такой порядок работы помогает участникам СВО и их семьям своевременно получать положенные льготы и уменьшает нагрузку на аппарат.
Главное о налоговых льготах участникам СВО и их семьям
Подведем итоги и перечислим основные моменты, которые нужно запомнить о налоговых льготах участникам СВО и их семьям.
1. Участники специальной военной операции и их близкие родственники имеют право на налоговые льготы.
2. Группы лиц, имеющие право на преференции по налогам, указаны в подпунктах статьи 407 НК РФ.
3. Получатели льгот могут снизить налог на имущество, земельный и транспортный налоги, получить отсрочку по платежам. Кроме того, часть выплат участникам СВО не облагается НДФЛ.
4. Узнать о льготах может каждый участник СВО на сайте ФНС России. Платежи рассчитываются ведомством по заявлению граждан или автоматически — за счет межведомственного обмена данными.
Список источников
1. НК РФ Статья 407. Налоговые льготы.
2. Федеральный закон от