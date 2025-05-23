Налоговые льготы участникам СВО в 2025 году: что положено и как оформить

При этом важно отметить, что льготу можно использовать только на одну единицу собственности: один дом, один автомобиль и так далее. Если дома в собственности два или более, то за все остальные налог все равно начислят. Местное отделение ФНС рассчитает сумму самостоятельно и пришлет уведомление.