Белорусский кардиолог назвал самые полезные для сердца продукты

Так, по словам руководителя городского кардиологического центра Минска Александра Астрейко, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рационе необходимы продукты, которые содержат незаменимые жирные аминокислоты. Они полезны для всех людей, а не лишь тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.