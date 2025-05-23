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Белорусский кардиолог назвал самые полезные для сердца продукты

Кардиолог назвал белорусам продукты, которые полезны для сердца.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский кардиолог рассказал о самых полезных продуктах для сердца, сказали на «СБ ТВ».

Так, по словам руководителя городского кардиологического центра Минска Александра Астрейко, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рационе необходимы продукты, которые содержат незаменимые жирные аминокислоты. Они полезны для всех людей, а не лишь тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Это морепродукты, рыба, — перечислил врач-кардиолог.

Еще адвокат сказал, можно ли в поезде пассажиру с верхней полки сидеть на нижней.

Тем временем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.