Белорусский кардиолог назвал самые полезные для сердца продукты

Белорусский кардиолог рассказал о самых полезных продуктах для сердца, сказали на «СБ ТВ».
Так, по словам руководителя городского кардиологического центра Минска Александра Астрейко, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рационе необходимы продукты, которые содержат незаменимые жирные аминокислоты. Они полезны для всех людей, а не лишь тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
— Это морепродукты, рыба, — перечислил врач-кардиолог.
Еще адвокат сказал, можно ли в поезде пассажиру с верхней полки сидеть на нижней.
Тем временем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.